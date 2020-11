Top Gun Maverick: "E' tutto dal vero, niente green screen", garantisce il figlio di Goose

News Cinema

Miles Teller, che in Top Gun: Maverick interpreta il figlio di Goose, parla del sequel con Tom Cruise e ci spiega quale impegno fisico sul set abbia comportato.

Top Gun: Maverick con Tom Cruise uscirà nei cinema americani nel luglio 2021, ma nel frattempo qualcuno lo ha già visto: parliamo degli attori del film come Miles Teller, che interpreta qui il figlio del mitico Goose e che ci garantisce il livello di spettacolo che Tom e il regista Joseph Kosinski hanno costruito, in un'intervista a Men's Journal. Ecco un elemento fondamentale del discorso, importante non solo per i fan della saga, ma anche per gli appassionati degli aspetti più tecnici del cinema.

Non c'è green screen in un film di Top Gun. Ogni inquadratura, ogni scena d'azione, è il risultato del lavoro e del vero sudore che tutti ci abbiamo messo dentro. La produzione è durata un anno intero, sono le riprese più lunghe alle quali abbia mai preso parte. [...] Mi sono allenato a volare tre mesi prima del primo ciak. E' stato un periodo importante per familiarizzarmi con i velivoli ma anche per sviluppare una tolleranza all'assenza di gravità, perché tutte le sequenze aeree sono state girate dal vero.

