Top Gun Maverick e A Quiet Place 2 rimagono al cinema

Top Gun Maverick ha ricevuto offerte da due colossi streaming, ma la Paramount ha rifiutato, spostando però ancora A Quiet Place II in autunno.

La Paramount non cede alla lusinga dello streaming che prende il posto della distribuzione in sala: due dei suoi titoli più caldi del 2021, cioè Top Gun Maverick e A Quiet Place 2, rimangono sulla rotta per i cinema, anche se il sequel dell'horror di John Krasinski con Emily Blunt è stato spostato un'altra volta, dalla primavera a settembre, suscitando il comprensibile sarcasmo degli esercenti americani, messi a dura prova come quelli di tutto il mondo. Vogliamo sforzarci di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché mosse del genere, per quanto dolorose, confermano che le major credono ancora nella necessità di un passaggio in sala per alcuni lungometraggi. Lo dimostra quanto è successo dietro le quinte per Top Gun Maverick con Tom Cruise, come spieghiamo qui in basso...

Top Gun Maverick con Tom Cruise corteggiato da Netflix e Apple TV+, rimane al cinema

Quando si affrontano feroci perdite, il denaro sventolato davanti alle produzioni da colossi dello streaming come Netflix o Apple TV+ può far gola, per ridurre il rosso del bilancio causato dalla pandemia. Nessuna sorpresa, proprio le citate piattaforme si sarebbero fatte avanti con la Paramount per aggiudicarsi un pezzo da novanta come Top Gun Maverick, sequel di Top Gun ancora una volta interpretato da Tom Cruise. Non se n'è fatto nulla, perché la Paramount avrebbe risposto che crede nelle "potenzialità al boxoffice" del titolo. Ci domandiamo poi se la presenza di Cruise non sia un fattore decisivo in questo caso, perché l'attore sta difendendo con le unghie e con i denti il settore, e inimicarselo con una mossa del genere potrebbe essere fatale. Il film rimane per ora collocato nei cinema statunitensi il 2 luglio 2021.

D'altro canto, per quanto le grandi piattaforme streaming abbiano a disposizione molti fondi, l'acquisto di un film del genere, prodotto per 150 milioni di dollari di budget, non sarebbe a buon mercato: si parla di cifre che hanno già fatto saltare un'altra negoziazione avvenuta dietro le quinte...