Top Gun Maverick: 6 camere dentro l'abitacolo del jet per riprendere Tom Cruise in volo

Forte rischio di vertigini, sedetevi prima di guardare questo video backstage del film.

Ricordate fin da ora, quando andrete al cinema a vedere Top Gun: Maverick la prossima estate del 2020, di portarvi un comodo sacchettino. Potrebbe tornarvi utile nel caso stiate vedendo il film a stomaco pieno.

Come mostra il video di backstage qui sotto, i voli dei jet sono reali. Gli attori sono effettivamente a bordo e, nel caso di Tom Cruise, è lui stesso a pilotare il suo bolide con le ali (non che ci fossero dubbi al riguardo). Quelle distorsioni facciali di Miles Teller, Monica Barbaro, Jay Ellis e dello stesso Cruise sono dunque vere, provocate dalla Forza G esercitata sui loro corpi durante le intense accelerazioni dei jet. Come accade per i piloti veri, anche gli attori di Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski, hanno sperimentato cosa significhi sentire su di sé una pressione pari a otto volte la gravità terrestre.

Quando vedremo il film al cinema, avremo modo di capirlo bene grazie alle 6 camere Imax di nuova generazione che i tecnici della troupe sono riusciti a posizionare all'interno dell'abitacolo.

Guarda il video backstage di Top Gun 2: Maverick:

Top Gun: Maverick: Featurette speciale "Pura adrenalina" - HD

Il Trailer in italiano di Top Gun 2: Maverick

Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il Trailer in originale

Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Il nuovo poster di Top Gun: Maverick: