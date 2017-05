Top Gun 2: Joseph Kosinski favorito per la regia del sequel con Tom Cruise

Ieri Tom Cruise ha confermato ufficialmente che Top Gun 2 si farà e che le riprese inizieranno nel 2018, probabilmente dopo la fine della post-produzione di Mission: Impossible 6. Oggi arriva invece la notizia che molto probabilmente a dirigerlo sarà Joseph Kosinski, il quale ha già collaborato con Cruise qualche anno fa in occasione dello sci-fi Oblivion.

La star del primo Top Gun, diretto da Tony Scott nel 1986, riprenderà dunque il ruolo di Pete "Maverick" Mitchell, spericolato e talentuoso pilota di caccia che nel sequel si ritroverà ad essere ormai considerato "obsoleto" in un mondo i cui cieli sono controllati da droni telecomandati da terra.

Ricordiamo che del cast dell'originale facevano parte anche Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Tom Skerritt e una giovanissima Meg Ryan. Fu proprio Top Gun a far diventare Tom Cruise una star di livello internazionale. Il film vinse anche un premio Oscar, quello per la canzone Take My Breath Away.

Joseph Kosinski potrebbe dunque sfruttare l'eventuale successo "revival" di Top Gun 2 per provare definitivamente a girare anche il terzo capitolo di Tron, progetto che lui stesso non ha ancora dato per definitivamente seppellito.

Il prossimo film in cui vedremo Tom Cruise è l'imminente La Mummia.