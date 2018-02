Tonya con Margot Robbie, trailer e poster italiani per il film candidato agli Oscar

Arriverà nella sale il 22 marzo Tonya con Margot Robbie e Allison Janney, diretto da Craig Gillespie. Il film, di cui vi mostriamo poster e trailer italiano, è candidato agli Oscar 2018 per la miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista e miglior montaggio.

La storia vera è quella di Tonya Harding, prima pattinatrice artistica a eseguire il triple Axel (sì, lo stesso da poco replicato in Corea del Sud da Mirai Aileen Nagasu), ma anche protagonista di una vita grottesca: vessata da una madre fredda e spietata (Janney), in bilico in un matrimonio fatto di violenze domestiche, venne squalificata a vita verso la metà degli anni Novanta. Il suo quasi-ex marito, per farle piacere, coinvolse dei balordi per intimidire una sua rivale, ma la situazione sfuggì di mano a tutti... Gillespie racconta la storia come una commedia nera, e purtroppo il registro si adatta perfettamente al contenuto.



Tonya: Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD