Tony Soprano è giovane in I molti santi del New Jersey, il film prequel: i primi dieci minuti gratis in streaming

I molti santi del New Jersey, diretto da Alan Taylor, è il lungometraggio prequel dei Soprano, dedicato alla "formazione" di Tony col suo mentore: i primi dieci minuti sono visionabili gratis in streaming, il film è già in home premiere digitale.

È da oggi in home premiere sulle principali piattaforme di streaming e download I molti santi del New Jersey, diretto da Alan Taylor: il film è il prequel della serie tv I Soprano, che ha lasciato il piccolo schermo nel 2007, ma che è stata recuperata dal suo creatore David Chase con questo lungometraggio, del quale sono disponibili gratis su Youtube i primi dieci minuti. Prima di capire in cosa consista la sua trama, vi ricordiamo che il film è acquistabile o noleggiabile su Apple Tv app, Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV, mentre su Sky Primafila e Mediaset Infinity si può solo noleggiare.





I molti santi del New Jersey, la trama del prequel dei Soprano

I molti santi del New Jersey, scritto da David Chase con Lawrence Konner, si ambienta tra gli anni Sessanta e Settanta, sullo sfondo delle rivolte razziali di Newark, scoppiate nel 1967. Si segue la formazione del mafioso Tony Soprano, che nella serie era interpretato dal compianto James Gandolfini e che è qui portato sullo schermo invece da suo figlio, Michael Gandolfini. Suo mentore nella storia è Dickie Moltisanti (cioè il padre del Christopher Moltisanti intepretato da Michael Imperioli nella serie). "Soldato" per i DiMeo, Dickie ha qui il volto di Alessandro Nivola.

I molti santi del New Jersey è stato annunciato nell'ormai lontano marzo del 2018, ma la sua uscita prevista in sala per l'autunno 2020 è slittata a causa della pandemia: negli States è stato presentato al cinema e in contemporanea su HBO Max. Chase non ha escluso di raccontare Tony a vent'anni, con un sequel diretto di questo film.