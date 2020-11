Tony Servillo nella "scandalosa" top 10 dei 25 attori più bravi del secolo per il New York Times

News Cinema

Il New York Times ha scelto, in una lista che gli stessi attori definiscono "forse scandalosa" per le omissioni, il 25 attori migliori del secolo corrente. C'è anche Toni Servillo, vediamo tutte le posizioni.

In questo periodo infausto in cui nella maggior parte del mondo non escono film o escono solo su piattaforme streaming, comincia a diventare complicato fare il solito giochetto del “meglio di”. Il New York Times ha ovviato al problema stilando una lista – che, va detto, gli stessi autori definiscono opinabile e “forse scandalosa per le esclusioni”, dei migliori 25 attori del secolo corrente, ovvero degli ultimi 20 anni. Motivo di grande soddisfazione è per noi il fatto che Toni Servillo si sia piazzato al settimo posto, ma per il resto, diciamolo, è una top alquanto bizzarra.

Gli autori, Manohla Dargis e A. O. Scott, ci tengono a precisare di essersi concentrati soprattutto su questo periodo della carriera anche di interpreti più noti, ma quel che salta all'occhio è la necessità di stilare una lista che sia innanzitutto politically correct e includa attori di ogni provenienza, anche se in alcuni casi sconosciuti o quasi al grande pubblico (e ci può stare: ma se ci doveva essere un interprete nativo americano ce ne sono parecchi altri oltre a quello scelto e – doppiamente strano – mancano quasi totalmente, con l'eccezione di Oscar Isaac, gli attori latino americani). Poi c'è la scelta di inserire nella top anche delle star, il che crea evidenti discrepanze e vuoti totali (in 20 anni solo Nicole Kidman è stata all'altezza della sua fama?). Per quanto riguarda chi scrive, inoltre, Mahershala Ali sta troppo in basso e insomma, per farla breve, la nostra top sarebbe stata interamente diversa. E la vostra? Ecco i nominati dal New York Times, con al fianco, nel caso fossero poco noti, qualche spiegazione. In ordine decrescente.

I migliori 25 attori degli anni 2000 secondo il New York Times