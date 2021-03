Toni Servillo protagonista de Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores

News Cinema

Nel film Il ritorno di Casanova, tratto da un romanzo breve di Arthur Schniztler, che ha già ispirato un film omonimo, e sarà stavolta diretto da Gabriele Salvatores, Toni Servillo interpreterà l'avventuriero veneziano.

Arriva da Variety in esclusiva la notizia che Toni Servillo sarà protagonista di un nuovo adattamento (il terzo) di "Il ritorno di Casanova", dal romanzo breve (o racconto lungo) pubblicato da Arthur Schniztler nel 1918, che sarà diretto da Gabriele Salvatores e sceneggiato dal regista assieme a Umberto Contarello e Sara Mosetti.

Il testo di Schnitzler è stato adattato con lo stesso titolo nel 1980 nel film di Pasquale Festa Campanile in una versione il cui protagonista era Giulio Bosetti. L'altro film intitolato Il ritorno di Casanova è stato diretto nel 1992 da Edouard Niermans con Alain Delon. Il nuovo adattamento è detto "liberamente ispirato" alla storia che racconta l'avventuriero veneziano che ha ormai i suoi giorni migliori dietro le spalle.

Come nel suo "Doppio sogno", che ha dato origine ad Eyes Wide Shut, anche ne Il ritorno di Casanova di Schnitzler c'è una narrazione parallela, che Salvatores ha l'intenzione di seguire e che ha descritto come segue. Una storia vede l'invecchiato seduttore ospite di un amico nella campagna veneziana, in cui una delle ospiti è una protofemminista, Marcolina, che ha una storia con un giovane soldato di nome Lorenzo. A causa di un debito di gioco, la ragazza finisce a letto con Casanova, il che porta a un duello tra lui e Lorenzo. L'altra storia, nella versione di Salvatores, è incentrata su un famoso regista italiano (sempre Toni Servillo) che proprio mentre gira un film dal titolo "Il ritorno di Casanova" si innamora di una donna "che non ha niente a che vedere col mondo del cinema" ed è molto più giovane di lui, e la mette incinta.

Salvatores ha detto che vuole girare la parte del film ambientata nel presente in bianco e nero, mentre sarà a colori quella nel 18esimo secolo. Il budget, decisamente non alto, è di 7 milioni di euro e le riprese inizieranno a settembre a Venezia. Tra i produttori c'è anche Rai Cinema.