Toni Servillo, Alba Rohrwacher e Silvio Orlando protagonisti del dramma carcerario Dall’interno di Leonardo Di Costanzo

Il nuovo lavoro di finzione del documentarista italiano Leonardo Di Costanza sarà un dramma carcerario dal titolo Dall’interno, con per la prima volta protagonisti noti come Alba Rohrwacher, Toni Servillo e Silvio Orlando.

Alba Rohrwacher, Toni Servillo e Silvio Orlando saranno protagonisti del nuovo film di Leonardo Di Costanzo, dal titolo di lavorazione Dall’interno, un dramma carcerario che segnerà il ritorno al cinema di finzione di uno dei nostri maggiori documentaristi, dopo L’intervallo e L’intrusa, presentati rispettivamente a Venezia e a Cannes.

Dall’interno viene presentato dal produttore Carlo Cresto-Dina, come “un passo importante nel viaggio” che sta compiendo la sua casa di produzione Tempesta con l'autore, fra documentari narrativi e film di finzione con non attori non professionisti, fino a questo che è il primo vero lavoro di Di Costanzo con un cast costituito da interpreti di nome.

Cresto-Dina ha aggiunto a Variety, “come tutti i sui film si svolge in uno spazio confinato, in questo caso una prigione. Ha l’andamento di una tragedia greca, non sarà un film sociologico sulla prigione, ma un dramma su due destini che si intersecano in un conflitto all’interno del carcere”. Nel cast sarà presente anche Fabrizio Ferracane (Il traditore), mentre la fotografia sarà di Luca Bigazzi, che già aveva lavorato con Di Costanzo ne L’intervallo.

Sarà una coproduzione fra Italia, Svizzera italiana e Francia, mentre le riprese dovrebbero partire il prossimo novembre per sei settimane, senza che sia ancora chiara la location principale.