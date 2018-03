Tommy Wiseau è il Joker più spaventoso (e divertente) di sempre

Diamo che scontato che ormai sappiate chi è Tommy Wiseau. Se non lo sapete, non sapete cosa vi perdete. Conoscerlo e volergli bene è naturale quasi quanto provare repulsione e un senso di straniamento la prima volta che lo si vede e lo si sente parlare. Ma insomma, di personaggi così ne nasce uno su un milione. Diciamo che Tommy è l'anti genio, e che non trasforma esattamente in oro tutto quello che tocca. Ma chi se ne frega, se ci fa ridere. Eccolo quindi, di dopo il trailer di Best F(r)iends, che vede l'autore e interprete di The Room di nuovo in coppia con l'amico più caro (e probabilmente unico) Greg Sestero, prodursi per il sito Nerdist.com nella sua personale versione del Joker.

Se siete affezionati a quelli di Jack Nicholson, Heath Ledger e magari anche al Joker di Jared Leto... dimenticateli. Tommy li prende tutti, li mescola e li wiseauneggia. Ormai sicuro di rivolgersi a un pubblico che sa riprodurne a perfezione la pronuncia, la risata e le improvvise esplosioni di violenza (?) ci mette dentro tutto il suo repertorio e il risultato in un certo senso è irresistibile. Ovviamente non manca Batman, anzi, The Batman, e chi altri avrebbe potuto interpretarlo se non l'altro membro del bizzarro duo?

Non è uno spettacolo per tutti, vi avvertiamo, ma se ci state secondo noi vi divertirete. Ovviamente, trovandoci sul Pianeta Tommy, è bene precisare che Wiseau crede davvero di poter avere delle chance per il ruolo. O forse no, visto che dopo il successo di The Disaster Artist, che sportivamente continua a sostenere, ha capito che ci sono anche altri modi per diventare famosi.