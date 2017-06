Tommy Lee Jones affianca Brad Pitt in Ad Astra di James Gray

Sarà Tommy Lee Jones a interpretare il padre del personaggio di Brad Pitt in Ad Astra, il film di fantascienza che James Gray sta per portare sul set a luglio. Vi avevamo già parlato di questo particolare progetto, con cui Gray, rinunciando al suo amato Joaquin Phoenix, mette sulle spalle di Pitt il ruolo di un astronauta afflitto da una leggera forma di autismo, Roy McBride, in missione senza ritorno per Nettuno: come mai suo padre tempo addietro fallì la sua missione, cioè trovare forme di vita intelligente sul pianeta?





Gray e Pitt avevano già in precedenza cercato di lavorare insieme su Civiltà perduta, attualmente in sala ma interpretato da Charlie Hunnam, e poi in The Gray Man. Tommy Lee Jones nel frattempo è reduce da Jason Bourne e dal Criminal con Kevin Costner.