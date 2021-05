Tomb Raider: quando Angelina Jolie proprio non voleva la parte ma poi ci ripensò

News Cinema

Il personaggio di Lara Croft ha dato fama e fortuna ad Angelina Jolie. L'attrice ha appena spiegato perché pensava seriamente di cederlo a qualche collega.

Anche se in un secondo momento il ruolo è passato ad Alicia Vikander, per noi Lara Croft sarà sempre Angelina Jolie, che ha interpretato per la prima volta il ruolo dell'eroina della celebre serie di videogiochi Tomb Raider nel 2001 nel film Lara Croft: Tomb Raider, seguito nel 2003 da Tomb Raider: La culla della vita. Dovete sapere, però, che la bella e brava Jolie all'inizio proprio non si sentiva tagliata per il personaggio e che ha tentennato fino alla fine prima di accettare e tuffarsi nell'avventura. La notizia ci arriva dalla stessa Angelina.

All'epoca di Lara Croft: Tomb Raider, la Jolie aveva già vinto un Oscar (come miglior attrice non protagonista per Ragazze interrotte), però è stata Lara Croft a renderla una star. Ecco il motivo per cui Angelina pensava di cedere la parte a un'altra attrice e la ragione che invece l'ha convinta a non mollare: "Mi sono detta che il personaggio non era assolutamente adatto a me" - ha raccontato Angelina Jolie a Collider. "In realtà all'inizio non volevo interpretarlo. Ho rifiutato. Ma poi mi hanno detto: potrai girare il mondo e allenarti con l'esercito inglese, e quindi ho avuto tre mesi per capire cosa avrei potuto fare. E consiglierei a chiunque di fare altrettanto. Firmate per il maggior numero possibile di ruoli, datevi qualche mese, cercate di superare i vostri limiti e vedete cosa riuscite a fare. Vi accorgerete che ci sono tantissime cose che non pensavate di poter fare, alcune folli e strane. Io ho adorato l'esperienza".

Insomma, a frenare la Jolie era il nemico numero uno di quasi ogni individuo: la paura di non essere all'altezza. Adesso questi timori sono passati e Angelina spesso non ricorre a controfigure quando si cimenta in una scena d'azione. Donna forte e generosa, si batte costantemente per i diritti delle altre donne. Regista oltre che attrice (e sceneggiatrice e produttrice), è stata per ben due volte la strega Malefica e prossimamente la vedremo, nei panni di una cazzuta guardia forestale, nel thriller di Taylor Sheridan Those Who Wish Me Dead, di cui vi riproponiamo il trailer.