Tomb Raider primo al boxoffice italiano del weekend

Tomb Raider, reboot della saga cinematografica, a sua volta basato sul reboot videoludico di Lara Croft, debutta primo al boxoffice italiano del weekend: il film con una dinamica Alicia Vikander incassa 1.605.000 euro, con media per sala di 3.280 per 490 copie in circolazione.

Altra nuova entrata al secondo posto: è la commedia nera Metti la nonna in freezer con Fabio De Luigi e Miriam Leone. La sarabanda satirica parte con 1.338.000 euro e una media di poco inferiore a quella di Tomb Raider.

Slitta dalla prima alla terza posizione la fantasia retrò di La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, trionfatore agli ultimi Oscar: questo nuovo mostro della laguna nera incassa altri 858.000 euro e raggiunge in Italia il ragguardevole risultato di 7.676.000.