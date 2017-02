Tomb Raider: Alicia Vikander sul set, le prime foto

Se siete dei fan di Lara Croft e Tomb Raider, forse vi stavate chiedendo se Alicia Vikander fosse adatta a interpretare l'eroina videoludica: le foto scattate da alcuni paparazzi sul set del film in uscita nel 2018, pubblicate da DailyMail, non lasciano molto spazio a dubbi. Secondo molti appassionati sulla rete, e anche secondo noi, l'attrice premio Oscar per The Danish Girl (come migliore non protagonista) si è calata con necessario dinamismo e senza controfigure nella moderna Lara Croft. Parliamo della Lara meno vistosa e meno alla Russ Meyer, cioè quella che è stata protagonista del reboot Tomb Raider targato Crystal Dynamics uscito nel 2013, e del successivo apprezzato Rise of the Tomb Raider, pubblicato nel 2015.

Il film si sta girando al momento in Sud Africa ed è diretto dal norvegese Roar Uthaug, che come i connazionali Joachim Rønning ed Espen Sandberg per Pirati dei Caraibi 5, si sta facendo strada a Hollywood.

