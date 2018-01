Tomb Raider: Alicia Vikander scatenata e impavida nel nuovo trailer italiano

Picchia come un fabbro, schiva colpi, tira con l'arco e fa la faccia cattiva Alicia Vikander nel nuovo trailer italiano di Tomb Raider, che aggiunge al vecchio qualche sequenza adrenalinica in più e che ci mostra la giovane e minuta attrice in splendida forma mentre indossa con disinvoltura un'attillata canottiera beige dei pantaloni con le tasche e se ne va in giro sporca e sudata al punto giusto.





In uscita al cinema il 15 marzo del 2018, Tomb Raider è un’origin story diretta da Roar Uthaug che vede protagonista la profanatrice di tombe nata nel 1966 con il videogioco Tomb Raider inventato da Toby Gard e interpretata da Angelina Jolie in Lara Croft: Tomb Raider e Tomb Raider: la culla della vita. Rispetto a questi due film, il reboot sembra più verosimile, perché il personaggio è più variegato e soprattutto più umano, avendo dubbi e incertezze nonostante una grande forza fisica e interiore.

Lara Croft è la figlia orgogliosamente indipendente di un eccentrico avventuriero scomparso quando lei era appena adolescente. Diventata una giovane donna di 21 anni senza un obiettivo né uno scopo preciso, Lara attraversa le caotiche strade alla moda della East London in bicicletta lavorando come corriere, riuscendo a malapena a pagare l'affitto, e frequentando i corsi al college, ai quali arriva quasi sempre in ritardo. Determinata a trovare la sua strada, si rifiuta di assumere il comando dell'impero globale del padre ed è convinta che l'uomo non sia veramente morto. Invitata ad affrontare la dura realtà e ad andare avanti dopo 7 anni dalla sua scomparsa, nemmeno Lara riesce a capire cosa la spinga a risolvere l’enigma della sua misteriosa morte. Contravvenendo esplicitamente alle sue ultime volontà, si lascia alle spalle tutto ciò che le è familiare per andare alla ricerca dell'ultimo posto noto in cui è andato il padre: una tomba leggendaria nascosta su un'isola mitologica che potrebbe trovarsi al largo delle coste del Giappone. Ma la sua non sarà una missione facile. soltanto raggiungere l'isola si rivelerà estremamente pericoloso. Improvvisamente la posta in gioco diventerà altissima per Lara che, contro ogni probabilità e armata solo della sua raffinata intelligenza, della sua fede cieca e della sua innata testardaggine, dovrà imparare a spingersi oltre i propri limiti, mentre compie un viaggio nell'ignoto. Se sopravvive questa avventura, arriverà a capire la sua vera identità, conquistando il nome di Tomb Raider.