Tomb Raider 2 non è sicuro, ma Alicia Vikander ha fiducia

Alicia Vikander ammette che Tomb Raider 2 non è stato ancora ufficialmente approvato, anche se la sceneggiatura è in corso d'opera...

Un Tomb Raider 2 con Alicia Vikander non è poi così sicuro, e ne avevamo avuto sentore già da quando silenziosamente l'originale regista Ben Wheatley si era defilato, anche in seguito al ritardo causato dalla pandemia: attualmente sappiamo che la Misha Green autrice della serie Lovecraft Country è al lavoro sul copione (anzi, ha da poco finito la prima stesura) e dovrebbe occuparsi anche della regia, però Alicia Vikander, interpellata sulla questione, ha detto quanto segue sullo stato di Tomb Raider: Obsidian (titolo provvisorio).

Prima del COVID, avrei risposto senza esitazione che si sarebbe fatto. Penso ancora che sia in piedi, non è approvato, ma il copione è in lavorazione, ho la sensazione che tutti ne siano entusiasti e mi piacerebbe reinterpretare Lara. [...] Solo ora le cose hanno ricominciato a muoversi, Misha è salita a bordo e sta lavorando proprio adesso sulla sceneggiatura. Sono troppo contenta, non vedo l'ora di leggere presto qualcosa.