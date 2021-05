Tomb Raider 2, la regista ha un titolo provvisorio per il ritorno di Lara Croft

News Cinema

Con cosa se la vedrà la Lara Croft di Alicia Vikander in Tomb Raider 2? I fan elaborano teorie sul titolo provvisorio del film condiviso dalla regista e sceneggiatrice Misha Green.

Tomb Raider 2 con Alicia Vikander, complici la pandemia e un incasso del primo capitolo salvato in corner dal flop grazie al mercato cinese, è un film che stenta a decollare: da poco designata come regista e sceneggiatrice del film, la Misha Green di Lovecraft Country ha condiviso su Twitter la prima pagina del copione di questo sequel, con un titolo che fa viaggiare l'immaginazione dei fan. Sul frontespizio della sceneggiatura si legge "Tomb Raider: Obsidian". Come la stessa Green conferma, si tratta di un titolo non approvato e questa è appena la prima stesura, ma finalmente qualcosa si muove... nero su bianco!





Still a long journey to production. Title's not even approved. 🤫😜

But first draft finished!!! 🎉🥳🎊 #TombRaider pic.twitter.com/wrKVUubM6I — Misha Green (@MishaGreen) May 14, 2021

Tomb Raider 2 con Alicia Vikander, una storia tormentata e la concorrenza di Uncharted e Indiana Jones 5

Misha Green ha ereditato il sofferto progetto del secondo Tomb Raider post-Jolie da Ben Wheatley, che fino all'aprile 2020 avrebbe dovuto dirigerlo. Curiosamente, il Coronavirus non ha soltanto fatto slittare il set, ma ha portato a un terremoto produttivo totale e a una modifica radicale del progetto, con un cambio di autori, dopo il già avvenuto passaggio del film dalla Warner Bros. alla MGM (anche se la Warner si occuperà comunque di distribuirlo per il mondo). A cosa potrebbe riferirsi questo "obsidian"? La regista, che si è detta una fan del secondo capitolo del secondo reboot videoludico, Shadow of the Tomb Raider, potrebbe semplicemente ammiccare al ruolo che le lame di ossidiana hanno da sempre nel gameplay della serie. Sarebbe però più credibile (e auspicabile per un minimo di suggestione!) che ci si possa riferire a un artifatto particolare, inventato appositamente per questa storia.

Tomb Raider 2, al momento sprovvisto di una data d'uscita, avrà una discreta concorrenza nel genere avventuroso: nel febbraio 2022 arriverà il rivale videoludico Nathan Drake in versione Tom Holland in Uncharted, mentre qualche mese dopo (a luglio) addirittura ci aspetta Indiana Jones 5 dalla Lucasfim/Disney, con un inossidabile Harrison Ford quasi ottantenne! Leggi anche Tomb Raider: quando Angelina Jolie proprio non voleva la parte ma poi ci ripensò