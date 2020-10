Tomb Raider 2 con Alicia Vikander è stato cancellato?

News Cinema

Alicia Vikander doveva tornare sugli schermi con Tomb Raider 2 nel marzo 2021, ma c'è qualcosa di strano nel piano di uscite della MGM.

Che fine ha fatto il Tomb Raider 2 con Alicia Vikander, previsto in sala nel marzo 2021? Sappiamo cosa state pensando: sarà stato rimandato per l'emergenza Coronavirus, come al solito. In realtà la questione è ancora più radicale: esaminando il calendario di uscite della MGM, qualcuno ha realizzato che il film è stato completamente saltato, rimosso. In effetti, tenendo presente che questi lungometraggi mediamente complessi si girano un anno prima dell'uscita, e che quest'anno è stato inservibile per il Covid-19, semplicemente non è stato battuto nemmeno un ciak. Tomb Raider 2 non esiste.

La MGM ha peraltro appena rimandato l'uscita del biopic Respect su Aretha Franklin interpretata da Jennifer Hudson, dal gennaio all'agosto 2021, ma in questo periodo tutti i suoi executive incrociano le dita per il destino di No Time to Die, il nuovo James Bond con Daniel Craig che speriamo di vedere il 2 aprile. Leggi anche No Time to Die non si sposta in streaming, anche se ci hanno pensato sul serio: cosa l'ha impedito?

Tomb Raider 2 con Alicia Vikander ha perso il suo regista?

Per quanto concerne Tomb Raider 2, è naturalmente possibile che il progetto sia stato soltanto, però non di poco: il regista designato,, si è infatti spostato sul, per conto della Warner Bros. Curiosamente, all'annuncio di quest'assegnazione, nessuno ha commentato ufficialmente sul plausibile cambio di regia per Tomb Raider 2. In queste difficili circostanze, non è impossibile che il film sia stato, o che lo si stia ripensando in chiave di originale streaming , se non addirittura di(questo è un nostro azzardo totale, però non vedremmo le avventure di Lara Croft fuori posto in quel contesto).Il primo Tomb Raider con Alicia Vikander, costato 94 milioni di dollari, si salvò dal flop per il rotto della cuffia, portando a casa 275 milioni grazie all'imprevisto entusiasmo del pubblico cinese, che contribuì al totale con ben 78 milioni.