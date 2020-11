Tomb Raider 2: Alicia Vikander ci aggiorna e dice che non tutto è perduto

News Cinema

Dall'attrice per i fan giungono notizie rassicuranti sul sequel del nuovo Tomb Raider.

Due anni fa Alicia Vikander è stata protagonista del reboot di Tomb Raider. Molti le preferiscono la Lara Croft di Angelina Jolie ma anche Alicia ha i suoi estimatori nel ruolo dell'eroina dei videogame. Poco tempo fa, l'assenza del sequel dal listino della MGM aveva indotto i fan a chiedersi se Tomb Raider 2 fosse stato cancellato. Bene, potete rassicurarvi, il film a quanto pare si farà, anche se ovviamente, dato il periodo, in tempi un po' più lunghi.

A dirlo è stata proprio Alicia Vikander, ospite di Good Morning America per presentare The Glorias, di cui è una delle protagoniste:

"Avevamo progettato di iniziare a girarlo quest'anno, ma naturalmente, data la situazione attuale, adesso il piano è molto diverso. Ne stiamo ancora parlando, perciò spero che si potrà fare l'anno prossimo".

Quindi niente paura, è solo questione di tempo. È vero che al momento, con tutte le cautele e i rallentamenti del caso, grossi film come The Batman, Jurassic World - Dominion e Spider-Man 3 si stanno girando, ma alcuni Studios forse preferiscono aspettare momenti migliori per far tornare sul set le loro produzioni.