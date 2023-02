Tom Sizemore in gravi condizioni per un aneurisma cerebrale

News Cinema

Attore notissimo e in film importanti come Salvate il soldato Ryan e Una vita al massimo negli anni Novanta, Tom Sizemore ha avuto in passato gravi problemi di dipendenza che hanno messo fine alla sua carriera di serie A. Adesso si trova in ospedale, a 61 anni, in condizioni critiche.

Ecco una notizia che non ci fa piacere dare, come le ultime che riguardano Tom Sizemore, caratterista di grande talento e da noi molto amato negli anni Novanta, la cui vita e carriera sono deragliate in seguito ai problemi di tossicodipendenza e agli episodi di violenza contro le sue compagne, per cui è stato più volte arrestato. Ora arriva la notizia che Sizemore, 61enne, è in condizioni critiche in ospedale per un aneurisma cerebrale, come riporta Variety che ne dà anche conferma.

Tom Sizemore: una vita al massimo

IMDB gli attribuisce 263 apparizioni tra cinema e tv, ma basta guardare l'elenco dei titoli in cui Tom Sizemore ha lavorato negli ultimi anni per capire che a un certo punto quello che poteva essere - ed era stato - un grande talento del cinema, è stato costretto ad accettare qualsiasi cosa gli venisse offerta. Negli anni Novanta e fino ai primi anni Duemila la sua è stata una ricorrente presenza nel cinema di qualità, anche se interpretava quasi sempre ruoli da duro o psicopatico. Lo ricordiamo, solo per citare qualche titolo, in Assassini nati - Natural Born Killers, Point Break, Blue Steel, Una vita al massimo, Wyatt Earp, Strange Days (non mancava mai una parte per lui nei film di Kathryn Bigelow), Heat - La sfida, come il sergente Horvath di Salvate il soldato Ryan, Al di là della vita, Pianeta Rosso, Black Hawk Down, Pearl Harbor e L'acchiappasogni. Poi la sua tossicodipendenza è andata fuori controllo e tutto è andato a rotoli: sono comparsi in rete video porno di cui era protagonista, strafatto dalle droghe. Nel 2003 è andato a processo ed è stato condannato per violenze nei confronti della sua compagna del tempo, la celebre "maitresse di Hollywood" Heidi Fleiss, nel 2005 una nuova condanna per aver cercato di imbrogliare, usando un apposito apparecchietto, durante un test antidroga delle urine. Nel 2007 un nuovo arresto per possesso di metamfetamine e ulteriori denunce per violenze così via, in una vita di eccessi (Sizemore ha iniziato a drogarsi a 15 anni) che ha devastato un fisico che adesso si ribella. Noi speriamo che ce la faccia ad uscirne e restiamo in attesa di ulteriori notizie.