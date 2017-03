Tom McCarthy riscriverà il film su Christopher Robin per la Disney

Tom McCarthy, regista del film premio Oscar per la sceneggiatura de Il caso Spotlight, è entrato nel progetto della Disney riguardante il lungometraggio su Christopher Robin, il migliore amico di Winnie the Pooh. Si occuperà infatti di scrivere la sceneggiatura del film, il cui primo draft è stato opera di Alex Ross Perry. Si tratta per molti versi di un progetto simile alle numerose trasposizione in live-action dei classici che la Major sta realizzando, poiché nella storia è contenuto una sorta di Winnie the Pooh in versione adulta, che ha perso la gioia e la spensieratezza di quanto era più giovane. E così l'orso visita il suo amico Christopher Robin per ricordargli la gioia dei tempi ormai passati.

Il film sarà diretto da Marc Forster, che ha già realizzato un progetto simile ai tempi di Neverland, film che venne candidato all'Oscar insieme al suo protagonista Johnny Depp.

Christoper Robin e Winnie the Pooh sono stati creati dalla mente di A.A. Milne a partire dal 1926. La Disney detiene i diritti di sfruttamento dei personaggi dal 1961, con i quali ha realizzato soprattutto serie di cartoni animati per la TV di enorme successo.