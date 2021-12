News Cinema

Tom Holland risponde a Martin Scorsese: "Non sa cosa sia un film Marvel perché non ne ha mai fatto uno"

Carola Proto di 26 dicembre 2021

In un'intervista su Spider-Man: No Way Home, che ha avuto una partenza strepitosa e continua a incassare in tutto il mondo, Tom Holland ha risposto a Martin Scorsese, che tempo fa aveva liquidato i film Marvel dicendo che non erano arte.