Tom Holland in Cherry: il primo trailer del film tratto da una storia vera

Il primo trailer di Cherry è online. Il film con Tom Holland, diretto dai due fratelli registi di Avengers: Endgame, è tratto da una storia vera.

Si intitola Cherry il film che offre nuovamente a Tom Holland la possibilità di dimostrare il suo talento al di fuori del costume di Spider-Man. L'attore è stato recentemente tra i protagonisti del drammatico e violento Le strade del male, disponibile su Netflix, che vale la pena vedere in lingua originale per le forti caratterizzazioni dei personaggi che restituiscono la ruralità della provincia americana negli anni 60. Tom Holland è britannico e per lui recitare con uno dei vari accenti americani, a seconda del ruolo, richiede una preparazione accurata. In Cherry interpreta un ragazzo dell'Ohio, un giovane medico militare che ha servito l'Esercito degli Stati Uniti in Iraq ed è rientrato a casa con un forte disturbo post-traumatico. Finito nel circolo vizioso della droga per cercare sollievo, si trova in una situazione economica disastrosa e compie la peggiore delle scelte per uscirne: rapinare banche.

Cherry, uscita al cinema negli USA il 26 febbraio 2021 e in streaming su Apple TV il 12 marzo 2021, è tratto dalla vera storia di Nico Walker che ha raccontato lui stesso in un libro autobiografico. Qui sotto il primo trailer di Cherry, diretto dai registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo.