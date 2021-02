Tom Holland e Uncharted: "Nathan Drake io lo descrivo così"

News Cinema

In un podcast Tom Holland spiega come vede il suo giovane Nathan Drake nel prossimo film tratto da Uncharted, e lo fa usando un paragone molto efficace...

Dovremo attendere ancora fino al febbraio 2022 per vedere in sala Uncharted con Tom Holland nei panni del giovane Nathan Drake: il personaggio non ha bisogno di presentazioni per i fan che lo conoscono e lo hanno controllato su PS3 prima e PS4 poi nei quattro capitoli videoludici (non dimenticando spin-off vari anche per PS Vita), ma per tutti gli altri, magari interessati solo a un film d'avventura col nuovo Peter Parker alias Spider-Man, chi è Nathan Drake? Parlandone nel podcast Little Gold Men di Vanity Fair, Tom Holland ha descritto Nathan Drake in modo molto spiritoso ma in fondo assai preciso. Qui di seguito le sue parole. [foto di Tom Holland di Gage Skidmore da Wikimedia Commons]

Credo che il modo più semplice per descrivere il film senza per questo sminuirlo è che, se Indiana Jones e James Bond facessero un figlio, sarebbe Nathan Drake. È così che continuo a descrivere il film!

Il paragone con Indiana Jones è assolutamente immediato, dato che, nella sua ricerca di reliquie varie del passato, lo spirito avventuriero di Drake si avvicina moltissimo a quello del prof. Jones (ma il fatto che abbia discedenze illustri ci richiama alla mente anche il Nicolas Cage dei National Treasure). Meno scontato forse ma sempre calzante il paragone di Uncharted con James Bond, non solo perché Nathan è addestrato dall'ex-militare Sully (Mark Wahlberg nel film) e quindi ha una preparazione più tecnica, ma anche perché da inglese Holland non perde l'occasione per citare 007. Di recente ha anche, rigorosamente per scherzo, proposto la sua candidatura futura per vestire i panni dell'agente con licenza di uccidere. Scherzo sì, ma in fondo tutto è possibile. Leggi anche Uncharted, il film: cosa sappiamo di Nathan Drake al cinema