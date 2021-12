Tom Holland dopo Spider-Man No Way Home pensa di prendere una pausa... e mettere su famiglia

News Cinema

Dopo Spider-Man No Way Home, Tom Holland sente la necessità di una pausa, per metter su famiglia. Con Zendaya?

In un'intervista con People, Tom Holland, fresco di Spider-Man: No Way Home nelle nostre sale da ieri, ha confessato di volersi prendere una pausa per metter su famiglia: a 25 anni l'attore ormai proiettato tra i vip dello star system internazionale, sente di dover fermarsi un attimo per respirare, pensando a qualcosa di diverso dal set.



Tom Holland dopo Spider-Man No Way Home: "Voglio prendermi una pausa"

Non è la prima volta che Tom Holland aveva fatto intendere di volersi prendere una pausa di riflessione dopo Spider-Man No Way Home. Disse già in altra sede che aveva qualche perplessità all'idea di interpretare ancora Peter Parker dopo i 30 anni. Nell'intervista con People è ancora più netto, ma le sue parole inevitabilmente faranno sognare chi immagina la famiglia da lui citata in compagnia dell'attuale metà, la Zendaya al suo fianco sullo schermo e nella sua vita.

Holland ringrazia di cuore la Marvel e la Sony per l'opportunità che gli hanno dato di costruire il personaggio nel corso di diversi lungometraggi, poi aggiunge parlando al plurale: "Sento che forse siamo pronti a dire addio a Spider-Man".

Ho trascorso gli ultimi sei anni concentrato sulla mia carriera. Voglio prendermi una pausa e concentrarmi sull'avviare una famiglia, voglio capire cosa voglio fare al di fuori di questo ambiente. [...] Mi piacciono i bambini, non vedo l'ora di essere un papà. Posso aspettare e lo farò, ma non sto più nella pelle! Se sono a un matrimonio o a una festa, sono sempre al tavolo dei bambini. Mio padre è stato un grandioso modello di riferimento per me, credo di aver preso da lui. Se non fossi attore, sai un maestro delle elementari o qualcosa del genere!

Per quanto riguarda i futuri Spider-Man, Tom Holland si augura che si sperimenti di più, magari con una "Spider-Gwen" o una "Spider-Woman": "Abbiamo avuto tre Spider-Man di seguito, siamo stati tutti simili. Sarebbe bello vedere qualcosa di diverso." Leggi anche Spider-Man No Way Home sconfigge No Time to Die in Inghilterra!