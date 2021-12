Tom Holland da Spider-Man a Fred Astaire

News Cinema

Tom Holland non si limita ad essere una delle incarnazioni più riuscite di Spider-Man ma sarà anche protagonista di un film biografico dedicato al leggendario Fred Astaire.

Mentre si avvicina la data d'uscita di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ci sorprende ancora. Ha confermato infatti alla stampa quella che inizialmente era parsa solo una battuta della produttrice Amy Pascal, che aveva detto di volerlo per un'altra trilogia di Spider-Man ma anche per il ruolo di Fred Astaire, leggendario ballerino, cantante e attore, in un film biografico.

Tom Holland da Spider-Man al re della danza Fred Astaire

Sarà un compito non da poco per il 25enne Tom Holland ritrarre sullo schermo la grazia, l'eleganza ma soprattutto l'apparente facilità con cui Fred Astaire, uno dei più grandi ballerini di tutti i tempi, se non il più grande, sfidava continuamente la forza di gravità. Holland gli somiglia per la corporatura esile e l'altezza, ma sarebbe un'impresa difficile per chiunque. Comunque, durante un'intervista con l'Associated Press, l'attore ha dichiarato in proposito:

La sceneggiatura è arrivata una settimana fa e non l'ho ancora letta, non me l'hanno data. Pascal mi ha chiamato su FaceTime prima, mentre ero in bagno - dice ridendo - È stata una bella conversazione... ma comunque interpreterò Fred Astaire.

In realtà Holland ha le carte in regola per interpretare Fred Astaire, che molti ricordano per la sua mitica partnership con Ginger Rogers al cinema negli anni Trenta del secolo scorso ma che è apparso in grandi musical diretti da Vincente Minnelli e Stanley Donen, e già anziano ha lavorato in film non musicali (la sua ultima apparizione è stata in Storia di fantasmi di John Irvin, nel 1981. Tom Holland infatti ha debuttato sui palcoscenici londinesi nel musical Billy Eliot, di cui è stato protagonista nel West End dal 2008 al 2010.

Si tratta comunque di un ruolo che farebbe tremare le vene dei polsi anche ad attori più esperti. Verosimilmente, data la sua giovane età, il film sarà incentrato sul periodo giovanile di Fred Astaire, quando si esibiva a Broadway assieme alla sorella Adele.

Non è comunque questo l'unico biopic dedicato al ballerino, ma ce n'è anche un altro che lo coinvolge, in preparazione agli Amazon Studios, che vede Jamie Bell (Billy Elliot al cinema) nel ruolo di Astaire e Margaret Qualley in quello di Ginger Rogers. In questo caso la storia riguarda l'iconica coppia.

Prima di vedere Tom Holland volteggiare sul palcoscenico, lo vedremo di nuovo farlo appeso alle ragnatele dal 15 dicembre in Spider-Man: No Way Home.