Tom Holland collaborerà nuovamente con i fratelli Russo in Cherry

Tom Holland è in trattative per diventare il protagonista di Cherry, prossima regia di Joe e Anthony Russo totalmente slegata dall’universo dei cinecomic della Marvel. Si tratta infatti dell’adattamento cinematografico del libro Exit West scritto da Nico Walker. Il teso racconta la vera vita dell’autore, medico dell’esercito tornato dall’Iraq con una grave forma di stress post-traumatico che lo fece precipitare nella tossicodipendenza fino a renderlo un rapinatore di banche. La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Jessica Goldberg (The Path per Hulu).

Tom Holland e i fratelli Rosso hanno già collaborato grazie ai tre blockbuster della Marvel Captain America: Civil War, Avergers: Infinity War e l’imminente Avengers: Endgame. L’attore riprenderà il ruolo di Peter Parker /Spider-Man anche in Spider-Man: Far From Home, girato in larga parte anche in Italia. Poi lo vedremo insieme a Daisy Ridley nell’attesissimo young adult Chaos Walking, diretto da Doug Liman.