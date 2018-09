Tom Holland, Chris Evans, Robert Pattinson e Mia Wasikowska interpreti di The Devil All the Time

Tom Holland, Chris Evans, Robert Pattinson e Mia Wasikowska saranno i protagonisti di The Devil All the Time, adattamento cinematografico del romanzo di Donald Ray Pollock del 2011, edito in Italia da Elliot col titolo di "Le strade del male". Coautore della sceneggiatura e regista sarà Antonio Campos, noto per l'apprezzato Christine e ultimamente regista televisivo con The Punisher. Le riprese inizieranno a febbraio, coproduce la Ninestories di Jake Gyllenhaal.

La vicenda segue il giovane Arvin (Tom Holland), che cresce nella remota Knockemstiff in Ohio, prima bullizzato, poi via via protagonista della sua vita, incrociando le esistenze di altri personaggi: una coppia di serial killer, un predicatore e uno sceriffo corrotto (Chris Evans). La storia copre vent'anni, coinvolgendo anche il padre di Arvin, il soldato William che dopo la II Guerra Mondiale s'innamora di una cameriera nella quale s'imbatte nella stessa zona.