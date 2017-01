Tom Hardy vede bene Christopher Nolan alla regia del prossimo James Bond

Lo scorso autunno c'è stato un assiduo vociferare su Daniel Craig e sull'ipotesi del suo non ritorno nelle vesti di James Bond. Durante la promozione di Spectre, l'attore disse che avrebbe preferito tagliarsi le vene piuttosto che fare un nuovo film sull'agente segreto. Qualche settimana più tardi Craig precisò che intepretare 007 gli piace molto, non rinnegò la risposta precedente ma la contestualizzò meglio spiegando che equivale a ciò che direbbe un maratoneta sull'ipotesi di fare un'altra maratona dopo averne appena terminata una.

In quel momento partì comunque il toto-nomi sul suo successore e tra questi c'era anche Tom Hardy. Quest'ultimo, in una recente intervista con il Daily Beast, ha raccontato che c'è un detto che circola tra gli attori: se parli di un ruolo che vorresti, sei fuori dalla corsa. "Come potrei quindi commentare? Se lo dico, è finita. Però Christopher Nolan, che fantastico regista sarebbe per un Bond movie. Daniel Craig è così bravo e qullo che Sam Mendes e Barbara Broccoli hanno fatto è così impressionante che è davvero difficile immaginare un seguito. Mi domando come possa essere il prossimo film e se penso a Nolan, che figura portentosa da portare in quel mondo capace di creare qualcosa di nuovo e profondo".

Insomma, la sostanza è che Tom Hardy accetterebbe di interpretare James Bond a scatola chiusa. Se poi ci fosse Nolan a dirigerlo sarebbe il massimo. Un regista come lui però accetterebbe solo se gli dessero carta bianca, anche se 007 a conti fatti è una bandiera del cinema britannico e Nolan potrebbe comunque pensare di onorarlo prima o poi, mettendosi "al servizio di sua Maestà".

Intanto vedremo Hardy diretto nuovamente da Nolan in Dunkirk, nei cinema dal prossimo agosto. Qui sotto il survival teaser del film.