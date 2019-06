Tom Hardy tonerà in Venom 2: è ufficiale!

Con un incasso mondiale di oltre 855 milioni di dollari, era chiaro che Venom, il cinecomic di Ruben Fleischer con protagonista l'arcinemico già interpretato da Topher Grace nel 2007 in Spider-Man 3, avesse un sequel, ma questo già lo sapevamo. Oggi arriva semplicemente la conferma, da parte della produttrice Amy Pascal, che il personaggio sarà nuovamente interpretato dall'amatissimo Tom Hardy. L'attore era già legato per contratto a Eddie Brock, ma avrebbe potuto tirarsi indietro all'ultimo. Invece la Pascal è stata chiara: "Posso dire che Tom Hardy tornerà e che interpreterà magnificamente il personaggio come soltanto lui sa fare". Tutto tace, invece, su un eventuale ritorno di Fleischer, per cui è probabile che troveremo qualcun altro dietro alla macchina da presa.

Amy Pascal ha anche parlato del crossover fra Spider-Man e Venom che pochi giorni fa il boss del Marvel Studio Kevin Feige non si era sentito di escludere: "Abbiamo grandi progetti per includere Tom Holland nel nostro universo".

Ma non finisce qui: passando a Miles Morales, protagonista di Spider-Man: Un nuovo universo, la produttrice conferma che non solo ha in progetto altre avventure animate per lui, ma che l'eroico adolescente di Brooklyn potrebbe avere anche un suo film in live action. Il futuro, insomma, riserva grandi sorprese, e nel frattempo, manca pochissimo al ritorno in sala di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno. La data d’uscita di Spider-Man: Far From Home è infatti il 10 luglio.