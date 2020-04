Tom Hardy irriconoscibile nel primo trailer di Capone, film sul famigerato gangster americano

News Cinema

Originariamente intitolato Fonzo, il crime movie Capone racconta gli ultimi anni del famigerato gangster americano interpretato da un Tom Hardy trasformato.

Grazie al post del regista Josh Trank su Twitter, abbiamo la possibilità di dare una prima occhiata al nuovo lavoro di Tom Hardy. L'attore interpreta il famigerato gangster americano Al Capone nel film che era originariamente intitolato Fonzo (vezzeggiativo del nome di battesimo Alphonse) e che ora si chiama direttamente Capone. Quella di Tom Hardy è un'ulteriore trasformazione fisica, certamente con l'aiuto del make-up, ma è nota e visibile nei suoi precedenti film (Bronson, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Revenant, Venom) la dedizione dell'attore a calarsi nei personaggi che interpreta.

Ci è voluto un po' di tempo per vedere qualcosa di questo Capone. L'annuncio del progetto risale al 2016, mentre la prima foto di Tom Hardy sul set è del marzo del 2018. E ancor prima nel 2013, questo biopic sul gangster americano era nelle mani del regista David Yates, sempre con Tom Hardy nel ruolo principale.

Capone segna anche il ritorno del regista Josh Trank dopo il tragico tonfo dei Fantastici 4 nel 2015. Nel film, scritto dallo stesso Trank, vedremo il celebre e temuto criminale, il cui impero dilagava nel periodo del proibizionismo americano, alle prese con i primi segni di demenza a causa di una sifilide mai curata negli undici anni di carcere che ha scontato. Il suo passato violento inizia a perseguitalo, tornano a galla i ricordi, tra i quali uno che lo tormenta particolarmente: dove ha nascosto il bottino dei suoi proficui anni di attività criminale?

Qui sotto il trailer di Capone che uscirà in video-on-demand negli Stati Uniti il 12 maggio (nonostante un piano di distribuzione nelle sale sia ancora in piedi per la fine dell'estate). Nel cast troviamo anche Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden e Matt Dillon.