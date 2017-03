Tom Hardy in War Party di Andrew Dominik

Parliamo adesso di Tom Hardy, altro attore impegnatissimo e di grande talento, che dopo la serie Taboo e il bellico Dunkirk, tornerà su scenari di guerra in War Party, diretto da Andrew Dominik e prodotto da Ridley Scott.

Si tratta di un film tratto da eventi realmente accaduti e incentrato sui Navy SEAL. Non si conosce altro al momento sulla trama. La produzione sarà ad opera di Netflix, ormai lanciatissima in campo cinematografico. Il colosso dello streaming online ha battuto all'asta per i diritti della storia Amazon, Universal e Lionsgate.

La sceneggiatura sarà scritta da Dominik, la cui ultima impresa è il bellissimo documentario su Nick Cave One More Time With Feeling, assieme a Harrison Query. Non si sa invece al momento che fine abbia fatto il progetto del regista di adattare per il cinema lo splendido romanzo di Joyce Carol Oates su Marilyn Monroe, "Blonde".