Tom Hardy è il nuovo James Bond?

Sembra che Tom Hardy sia in pole position per ereditare lo smoking di James Bond.

Siamo abituati a vederlo con un look più scapigliato, ma l'abito a volte fa il monaco e siamo convinti che Tom Hardy sarebbe un ottimo James Bond. Di lui infatti si parla con insistenza come erede dello smoking indossato da Daniel Craig dopo la fine del suo turno come agente 007. Secondo i soliti bene informati, Hardy ha conquistato i produttori, che gli avrebbero offerto l'ambito ruolo, dopo aver sostenuto un ottimo provino lo scorso giugno.

Gli stessi anomimi sostengono che l'annuncio ufficiale, inizialmente previsto per novembre, è stato spostato a fine anno o inizio 2021. Si tratta ovviamente di voci che non hanno il crisma dell'ufficialità, ma intanto sul web i fan si sono già scatenati e gli scommettitori che lo davano in precedenza 8 a 1 lo danno adesso 4 a 5 come nuovo Bond. Tempo fa, intervistato in proposito dal Daily Beast, Hardy rispose realisticamente così:

"Se dico qualcosa, è perso. C'è un detto tra di noi nella comunità degli attori, tra colleghi, che se ne parli ti escludi automaticamente dalla competizione. Perciò non posso rilasciare nessun commento in proposito". Ovviamente l'attore sarebbe felicissimo di interpretare il personaggio. Tom Hardy ha 43 anni, ed è un po' più vecchio degli attori che hanno interpretato il personaggio al loro primo film di Bond, ma è pur sempre più giovane di Roger Moore, che ne aveva 45 quando uscì Agente 007, vivi e lascia morire.



Aspettiamo intanto di vedere l'ultima prova di Daniel Craig col personaggio in No Time To Die, che uscirà il 12 novembre e di cui vi riproponiamo il trailer.