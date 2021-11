Tom Hardy e Channing Tatum lasciano l'Afghanistan in un film sull'evacuazione

News Cinema

Lo sceneggiatore George Nolfi, seguendo l'attualità, ha proposto un lungometraggio sulla precipitosa evacuazione dall'Afghanistan avvenuta in estate: Tom Hardy e Channing Tatum sono della partita.

Channing Tatum e Tom Hardy saranno i protagonisti di un film sull'evacuazione dell'Afghanistan avvenuta la scorsa estate, foriera di polemiche e anche di tanto dolore: elementi che hanno convinto lo sceneggiatore George Nolfi, regista di I guardiani del destino e dell'ultimo The Banker per Apple TV+, a proporre alla Universal questo progetto, ispirato a storie vere.

Channing Tatum e Tom Hardy raccontano l'evacuazione dell'Afghanistan

Com'è intuibile, il film ancora senza titolo racconterà i momenti più tesi dell'operazione che ha spiazzato le opinioni pubbliche di tutto il mondo: in questo caso si narrerà di tre agenti delle forze speciali che tornano in Afghanistan per aiutare i colleghi a salvare alleati e famiglie, nel degenerare della situazione.

Il comunicato diffuso da Deadline non rivela un attore per il terzo protagonista e non spiega chi si occuperà della regia, perché Nolfi non ha sempre diretto i suoi copioni (scrisse The Bourne Ultimatum per Paul Greengrass, per esempio) e quindi non è scontato che sia lui a sedersi dietro alla macchina da presa. In ogni caso, Hardy e Tatum credono nel progetto e fungeranno anche da coproduttori.

Abbiamo da poco visto Tom Hardy in Venom: La furia di Carnage, fenomeno d'incassi specialmente negli Usa, e lo rivedremo in Havoc di Gareth Evans, mentre Channing Tatum è apparso l'ultima volta in Kingsman: Il cerchio d'oro nel 2017, riservandosi negli ultimi anni diversi impegni nel doppiaggio di cartoon come Smallfoot e America - Il film (oltre a un cammeo demenziale in Free Guy). Tatum è stato infatti molto impegnato nel suo esordio alla regia, Dog, codiretto con Reid Carolin e in arrivo nel 2022.