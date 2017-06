Tom Hardy dice addio al suo cane Woodstock

Tom Hardy ha affidato al suo profilo Tumblr il ricordo del suo cane Woodstock Yamaduki, deceduto a sei anni dopo aver condiviso con l'attore passerelle, set e vita al di là e al di qua dell'Atlantico. Nel lungo e commosso messaggio, Hardy ha ricordato come lo ha trovato, quando aveva undici mesi, in piena notte durante le riprese di Lawless. Fu un inseguimento disperato di questo animale, nel buio parzialmente distinguibile, che fuggiva direttamente verso la highway, andando incontro a morte certa sbatacchiando le ampie orecchie. Non sapendo come fermarlo, Tom emise soltanto un deciso, lungo fischio: l'animale inchiodò e inaspettatamente corse verso di lui. Affamato e stanco, gli si addormentò in grembo in pochi minuti, per poi esser pronto a condividere tutta la sua esistenza con Hardy ed essere nominato, per le sue frequenti apparizioni a fianco della star, il 73mo animale più importante da TIME. Hardy ora lo piange con i suoi fan, ricordando che la sua apparizione quasi coincise con la morte poco tempo prima del suo altro fedele cane, Max.