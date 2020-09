Tom Hanks torna in Australia sul set del film su Elvis di Buz Luhrmann

News Cinema

Dopo l'interruzione a causa del Coronarvirus e di Tom Hanks che lo aveva contratto, il film su Elvis Presley diretto da Buz Luhrmann riprende l'attività.

Ricorderete lo scorso marzo l'annuncio di Tom Hanks sul suo stato di salute. L'attore ci rivelava che lui e la moglie Rita Wilson erano risultati positivi al test del Covid-19 mentre si trovavano in Australia. Hanks era impegnato nella prove di alcune scene del nuovo film di Buz Luhrmann, incentrato sulla figura di Elvis Presley, in cui l'attore americano interpreta il suo manager di lunga data Tom Parker. La produzione del film fermò immediatamente le riprese e tutti i membri del cast e della troupe tornarono ognuno a casa propria in quarantena. Il tampone a tutti confermò successivamente soltanto un altro caso.

Tom Hanks e Rita Wilson, dopo le cure in Australia (la foto in alto è quella che condivisero all'annuncio), rientrarono negli Stati Uniti a fine marzo. Ora, con tutte le misure in atto per prevenire la diffusione del contagio, la produzione riparte. L'attore ritorna dunque in Australia dove osserverà una quarantena di due settimane prima di rimettere piede sul set. L'inizio delle riprese è previsto per il 23 settembre ai Village Roadshow Studios di Oxenford, nel Queensland. Ancora senza un titolo ufficiale, il film è interpretato anche da Austin Butler, nei panni di Elvis Presley, Maggie Gyllenhaal, Rufus Sewell, Olivia DeJonge e Alex Radu. L'uscita è prevista per il mese di novembre 2021.