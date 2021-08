Tom Hanks si unisce al cast del nuovo film di Wes Anderson

News Cinema

Dopo The French Dispatch, presentato al festival di Cannes, Wes Anderson gira in Spagna il suo nuovo misterioso film, dove a un cast di vecchi amici si aggiunge per la prima volta Tom Hanks.

Non si saranno solo i soliti noti nel nuovo film di Wes Anderson, che dopo aver presentato The French Dispatch a Cannes, sta per tornare sul set in Spagna. Il premio Oscar Tom Hanks per la prima volta collaborerà con lui, aggiungendosi al cast che comprende già Tilda Swinton, Adrien Brody e Bill Murray.

Hollywood Reporter, prima testata ad aver riportato la notizia, parla però di un piccolo ruolo, forse solo un cammeo nel film per la star hollywoodiana.

Al momento non si conosce alcun dettaglio sulla trama, che nel caso dei film di Anderson è comunque sempre accessoria. Rivedremo prossimamente Tom Hanks al cinema in Finch, film di fantascienza per Apple TV+ e nel Pinocchio di Robert Zemeckis, in cui sarà Geppetto.