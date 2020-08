Tom Hanks sarà nel Pinocchio di Robert Zemeckis, confermato nei panni di...

News Cinema

Robert Zemeckis continua ad allargare il cast del suo Pinocchio: Tom Hanks si avvicina a un ruolo... prevedibile.

Il remake del Pinocchio targato Disney, in preparazione con la regia di Robert Zemeckis, potrebbe aver trovato il suo Geppetto: Tom Hanks continua a rimanere legato al progetto in quel ruolo, aumentando le chance del film di farsi notare un po' di più, tra la recente concorrenza del Pinocchio di Matteo Garrone e quella futura, corposa, del Pinocchio musical dark visionario di Guillermo del Toro per Netflix (che peraltro ha messo a segno la partecipazione di Ewan McGregor come Grillo Parlante).

In effetti già nel 2018 Hanks aveva espresso il suo interesse a recitare nei panni del falegname (giocattolaio nella versione Disney), quando il film doveva essere diretto da Paul King, il regista del bellissimo Paddington 2, in funzione di una distribuzione in streaming tramite Disney+. A maggior ragione Tom Hanks, uno dei vip reduci dal Coronavirus, non poteva tirarsi indietro adesso, dopo che King ha lasciato il remake, per essere di recente (gennaio) sostituito dal vecchio sodale Robert Zemeckis, col quale Tom ha girato Forrest Gump, Cast Away e Polar Express.

Non sappiamo se il prestigio dei nomi coinvolti porterà la Disney a collocare il nuovo Pinocchio in sala, ma per scaramanzia, alla luce del destino di Mulan spostato in streaming su Disney+, sarebbe meglio non fare previsioni. Zemeckis sta comunque per tornare con l'adattamento delle Streghe di Roald Dahl (doveva uscire nell'ottobre 2020) ed è al momento in preproduzione anche sul biopic The King con Dwayne Johnson. Fortunatamente, l'ingiusto flop del personale Benvenuti a Marwen non ha intaccato le sue quotazioni presso gli Studios.