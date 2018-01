Tom Hanks sarà il presentatore tv Fred Rogers in You Are My Friend

Mentre aspettiamo di vederlo in The Post (nelle nostre sale dal 1° febbraio), già possiamo cominciare a immaginarci Tom Hanks nei panni di un personaggio realmente esistito che da noi è poco conosciuto, mentre in America è noto come una delle star del piccolo schermo e un idolo di coloro che sono stati bambini nella seconda metà del ventesimo secolo. Parliamo di Fred Rogers, inventore e protagonista di Mr. Roger's Neighborhood, show nel quale impersonava se stesso e discuteva di argomenti importanti, spesso legati alla vita e alle paure dei più piccoli. A dirigere il biopic, che si intitola You Are My Friend, sarà Marielle Heller, che ricordiamo come la regista di Diario di una teenager.

Scritto da Micah Fitzerman-Blue and Noah Harpster, che hanno entrambi lavorato alla serie tv Transparent (di cui la Heller ha diretto un episodio), You Are My Friend si concentrerà sull'amicizia fra Rogers e il giornalista Tom Junod, che circa 20 anni fa fu incaricato di scrivere un lungo articolo sul conduttore televisivo. Lo stesso Junod ha confermato la notizia su Twitter, manifestando la sua gioia per il progetto e avvertendo che You Are My Friend sarà sì ispirato al suo scritto, ma molto lontanamente.

Le riprese del film cominceranno in autunno e l'idea è quella di far uscire You Are My Friend all’inizio del 2019. Fred Rogers, comunque, arriverà al cinema ben prima del prossimo anno, visto che a lui è dedicato il documentario Won't You Be My Neighbour?, che debutterà nelle sale a giugno e che è stato presentato al Sundance Film Festival. Il personaggio sembra perfetto per Hanks, che da sempre eccelle nei ruoli di "buono". E buono Rogers lo era davvero, visto che, fra le altre cose, nel 1969 apparve di fronte al Sottocomitato per le comunicazioni del Senato degli Stati Uniti chiedendo fondi per la PBS e la Corporation for Public Broadcasting in risposta alla proposta di tagli significativi. In un intervento accorato e puntuale, Rogers parlò dell'esigenza di educazione sociale ed emozionale che la televisione pubblica soddisfaceva e ottenne il risultato sperato.