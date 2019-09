Tom Hanks riceverà il Cecil B. DeMille Award ai Golden Globes

News Cinema

L'attore due volte premio Oscar verrà onorato alla cerimonia che si terrà il 5 gennaio.

Ne ha sicuramente fatta di strada, da quando nel 1984, a 24 anni, esordì al cinema con l'horror He Knows You're Alone. Stiamo parlando di Tom Hanks, che ai suoi due Oscar, il premio del Kennedy Center, la Presidential Medal of Freedom, sette Emmy Awards, due SAG Awards, un AFI Lifetime Achievement Award, un PGA Lifetime Achievement Award, un AFI Lifetime Achievement Award e quattro Golden Globes, aggiungerà presto il Cecil B. DeMille Award. Il prestigioso riconoscimento gli verrà consegnato la sera della cerimonia dei Golden Globes il prossimo 5 gennaio.

Hanks sarà quasi sicuramente anche uno dei candidati come miglior attore col suo attesissimo ritratto del famoso presentatore per bambini Fred Rogers in A Beautiful Day in the Neighbhorhood di Marielle Heller, di cui si fa un gran parlare (bene).

Questa la motivazione del premio, nelle parole del presidente Lorenzo Soria:

"L'Associazione della Stampa Estera di Hollywood è fiera di assegnare il Cecil B. De Mille Award 2020 a Tom Hanks. Per oltre trent'anni, lui ha catturato il pubblico con personaggi ricchi e gioiosi che abbiamo amato e ammirato. È altrettanto coinvolgente sullo schermo che dietro la macchina da presa come sceneggiatore, produttore e regista. Siamo onorati di includere mr. Hanks al fianco di luminari come Oprah Winfrey, George Clooney, Meryl Streep, Martin Scorsese e Barbra Streisand, solo per citarne alcuni".

L'anno scorso il riconoscimento è andato a Jeff Bridges e tra i vincitori non citati da Soria ci sono anche Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington e Robin Williams, per cui diremmo che era decisamente l'ora di darne uno anche a Tom Hanks.