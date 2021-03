Tom Hanks: per un pugno… di "puzzette"

News Cinema

Vi raccontiamo un episodio imbarazzante di cui è stato protagonista Tom Hanks sul set de Il codice Da Vinci e che ha a che fare con una reazione fisica involontaria e rumorosa…

Quello che stiamo per scrivere non è molto carino nei confronti del nostro adorato Tom Hanks, ma la notizia sta facendo il giro del web e quindi la diamo anche noi. Sul set de Il codice Da Vinci, mentre girava una scena particolarmente movimentata, l'attore, per colpa di Paul Bettany, ha fatto una "puzzetta".

Spieghiamo meglio. Nell'adattamento del best seller di Dan Brown, Paul Bettany era, come sappiamo, il perfido albino Silas dagli occhi rossi e il cilicio facile, mentre Tom Hanks impersonava il professor Robert Langdon. Quando Hanks ha recitato nel film di Ron Howard, aveva 50 anni, quindi non era un ragazzino. Non era nemmeno Liam Neeson, che a 68 anni si comporta ancora da perfetto action-hero. Questo spiega perché, in una scena di lotta con Bettany, Tom abbia letteralmente fatto fatica a incassare il colpo. Insomma, quando Silas ha dato un pugno nello stomaco a Robert Langdon a casa di Sir Leigh Teabing (Ian McKellen), costui ha involontariamente reagito con una puzza, e non di quelle silenziose.

Ecco il racconto di Paul Bettany durante The Late show with Stephen Colbert: "Ho dovuto afferrarlo e dargli un pugno nello stomaco. Sul set regnava il silenzio. C'è sempre grande silenzio quando si gira una scena d'azione perché c'è il timore che qualcuno possa farsi male. Quindi stavano tutti zitti, e io l'ho colpito nello stomaco e lui ha fatto una sonora puzza, ma veramente veramente sonora".

L'attore ha anche parlato della reazione di Hanks: "Non sapevo come comportarmi. Cosa fai quando la più grande star del cinema del mondo fa una puzza? Così l'ho guardato, e lui mi ha detto: "Che problema hai? Mi hai appena fatto fare una puzza!".

Chissà se Tom Hanks aveva rimosso l’episodio oppure no. Leggendo dell’intervista di Bettany, di certo non si sarà arrabbiato, visto che ha un robusto sense of humour.