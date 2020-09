Tom Hanks il trasformista: cinque film in streaming in cui l'attore interpreta personaggi veri

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque biopic in streaming in cui Tom Hanks impersona figure realmente vissute.

Quanto volte Tom Hanks nella sua lungimirante carriera ha interpretato un personaggio realmente esistito? Noi abbiamo contato nove film, ma potrebbero essercene di più. Soprattutto negli ultimi anni l’attore premio Oscar per Philadelphia e Forrest Gump sembra essersi specializzato in biopic che raccontano il nostro passato e presente in maniera non univoca o retorica. Film che svariano dal dramma al thriller, dalla commedia all’opera di impegno civile. Eccovi dunque cinque film in streaming che confermano quanto Tom Hanks sia efficace nel portare sul grande schermo personaggi reali

La guerra di Charlie Wilson (2007)

La guerra di Charlie Wilson: Trailer del film con Tom Hanks e Julia Roberts

La storia vera del deputato americano che finanziò i ribelli afghani nel conflitto contro l'allora Unione Sovietica è una commedia frizzante e ricchissima di spunti, diretta con stile dal mai dimenticato Mike Nichols. Hanks duetta in maniera spassosa con Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman, regalandoci almeno due o tre scene davvero da ricordare. Ah, già, la sceneggiatura è di un certo Aaron Sorkin...La guerra di Charlie Wilson è una commedia politica di fattura elevata, ed Hanks si diverte un mondo a interpretare il protagonista. E noi con lui, anzi con tutti loro. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Captain Phillips (2013)

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Nel portare sul grande schermo la storia vera del dirottamento della Maersk Alabama da parte dei pirati somali avvenuto nel 2009, Paul Greengrass adopera al meglio il suo stile di regia e montaggio teso e insieme tendente al vero. Tom Hanks lo asseconda con una prova d’attore davvero poderosa, misurata nei momenti maggiormente drammatici eppure emozionante nella sua umanità. Captain Phillips venne candidato all’Oscar come miglior film, il suo protagonista fu invece clamorosamente ignorato. Una delle tante sviste riguardanti Tom Hanks, che ha sei candidature all’Oscar ma ne avrebbe meritate molte altre...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

Sully (2016)

Sully: Il trailer italiano del film - HD

Clint Eastwood mette in scena il “Miracolo sull’Hudson” compiuto dal pilota nel 2009 che fece ammarare l'aereo in avaria senza alcuna vittima. Un film asciutto che racconta soprattutto l’indagine successiva all’incidente, quando Sullenberger dovette rispondere del suo operato. Hanks impersona il pilota con una prova asciutta e precisa, perfetta per la regia di Eastwood. Sully è un film stringato eppure molto complesso, racconta con sottile senso di disfatta lo iato che in America si percepisce tra individuo e sistema. Hanks al suo meglio in un biopic che va dritto al punto senza indugiare un secondo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Post (2017)

The Post: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nuova collaborazione con Steven Spielberg, con cui Hanks ha girato alcune pietre miliari come Salvate il soldato Ryan e Il ponte delle spie. Stavolta all’attore tocca Ben Bradlee, caporedattore del Washington Post alle prese con i celeberrimi Pentagon Papers. Tom Hanks impersona il giornalista con carisma e notevole adesione, duettando da par suo con l’altro mostro sacro Meryl Streep. The Post è gran cinema d’inchiesta, come quelli che si facevano una volta e che si dovrebbero sempre continuare a fare. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Un amico straordinario (2019)

Un Amico Straordinario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La storia dell’amicizia tra il giornalista Tom Junod (diventato nel film Lloyd Vogel) e il guru della TV per bambini Fred Rogers viene messa in scena da Marielle Heller con una delicatezza e una profondità psicologica rarissime nel cinema di oggi. Hanks regala alla figura iconica di Mr. Rogers uno spessore umano che soltanto lui poteva portare al personaggio, in una delle sue migliori interpretazioni in carriera. Un amico straordinario beneficia anche della bella prova di Matthew Rhys, ottimo co-protagonista. Cinema dei sentimenti realizzato con candore e massima adesione alla verità dei personaggi. Il miglior tributo alla grandezza di Fred Rogers. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, TIMVision.

Tanto per la cronaca, gli altri film che abbiamo scovato in cui Tom Hanks interpreta un personaggio veramente esistito sono Ragazze vincenti di Penny Marshall, il cult Apollo 13 di Ron Howard, Prova a prendermi ancora di Spielberg e soprattutto Saving Mr. Banks, dove impersona niente meno che Walt Disney. Se abbiamo dimenticato uno o più titoli, non esitate a scriverci!