Tom Hanks, il suo sci-fi Finch diventa esclusiva Apple TV+

News Cinema

Dopo Greyhound, Apple TV+ continua a dirottare sulla sua piattaforma streaming film con Tom Hanks: questa volta tocca a Finch, film di fantascienza firmato da uno dei registi del Trono di Spade. Un passaggio al cinema non è escluso.

Apple TV+ continua a inseguire Tom Hanks, aggiudicandosi in esclusiva la sua nuova fatica sci-fi dal titolo Finch, targato Universal e diretto da uno dei registi del Trono di Spade, Miguel Sapochnik. Finch, precedentemente intitolato Bios, doveva arrivare in sala, ma a quanto pare l'acquisto della piattaforma di streaming non esclude un passaggio al cinema, anche perché l'Apple starebbe meditando di spingere il film in tutti i modi per i prossimi Oscar.

La sceneggiatura di Finch, scritta da Craig Luck e Ivor Powell, racconta di un ingegnere esperto in robotica, appunto Finch (Hanks), che in un futuro post-apocalittico in cui la Terra è stata devastata da un cataclisma legato al sole, è uno dei pochi sopravvissuti e vive in un bunker. Ha costruito un microcosmo per il suo cane, Goodyear, e per un robot che si prende cura di entrambi. Qualcosa però spingerà i tre a uscire a incamminarsi all'Ovest, riscoprendo anche le gioe dell'esistenza.

È curioso come torni in un film con Hanks l'idea di viaggio per l'America, dopo la sua bellissima recente performance in Notizie dal mondo di Paul Greengrass su Netflix (ambientato nel vecchio West, ma c'è chi dice che l'anima del cinema hollywoodiano ha sempre lì le sue radici). Finch ad ogni modo è il secondo lungometraggio con Hanks acquistato da Apple TV+ nell'ultimo anno: è successo anche al bellico Greyhound - Il nemico invisibile, una produzione Sony venduta alla piattaforma nel pieno della crisi pandemica nel 2020. Leggi anche Big, al posto di Tom Hanks doveva esserci... non ci crederete mai