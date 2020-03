Tom Hanks e Rita Wilson stanno bene e.. mangiano pane e crema di lievito

News Cinema

Via Instagram, la coppia, risultata positiva al Coronavirus la scorsa settimana, ci aggiorna sul suo stato di salute senza perdere il senso dell'umorismo.

Come i nostri artisti, che donano ventilatori polmonari o cercano di consolare gli italiani con video di incoraggiamento in cui cantano o raccontano le loro giornate, anche le popstar e i divi del cinema che abitano negli Stati Uniti trasmettono messaggi via social, chi attraverso Instagram, come Jessica Chastain, che si aggiudica il premio per la quarantena più sexy, chi via Twitter come Chris Evans, che loda il coraggio italiano o critica Donald Trump. Mentre aumenta il numero degli attori e delle attrici che si scoprono positivi al test del Coronavirus (ieri vi abbiamo parlato prima di Olga Kurylenko e poi del super bello Idris Elba), è giusto chiedersi come se la passino Tom Hanks e signora, che 5 giorni fa, in Australia, hanno scoperto di essere infetti. A quanto pare, la coppia sta bene e non si perde d'animo. 4 giorni fa Tom e Rita Wilson hanno postato una foto in cui entrambi indossavano un cappellino da baseball e sorridevano. La didascalia recitava: "Ciao ragazzi. @ritawilson e io vogliamo ringraziare tutte le persone che si stanno prendendo cura di noi qui in Australia. Abbiamo il Covid-19 e siamo in isolamento in modo da non contagiare nessuno. Ci sono persone che potrebbero ammalarsi gravemente. Andiamo avanti giorno per giorno. Ci sono cose che tutti possiamo fare per uscire da questa situazione seguendo i consigli degli esperti e prendendoci cura di noi stessi e degli altri, giusto? Ricordate, nonostante la situazione attuale, non si piange nel baseball, Hanx".

"Non si piange nel baseball", per chi non lo sapesse, è una battura di Ragazze vincenti, film del 1992 di Penny Marshall in cui Tom Hanks era l'allenatore James Dugan.

L’altro ieri, invece, gli Hanks hanno immortalato un tenero scoiattolino di pelouche con una bandierina dell'Inghilterra fra le zampette anteriori e due fette di pane probabilmente ai cereali spalmate di una roba che, credete a chi scrive, è forse fra le più disgustose al mondo. No, non è Nutella, leggete attentamente sul tubo giallo a cui è attaccato in mini koala di pelouche. Si tratta di una crema salata di lievito chiamata Vegmite simile alla britannica Marmite. Forse Tom e Rita hanno esaurito le scorte alimentari, o magari amano i sapori forti. Nella didascalia comunque si legge: "Grazie a chi ci sta aiutando. Prendiamoci cura di noi stessi e degli altri. Hanx".