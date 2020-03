News Cinema

La coppia lo ha scoperto in Australia durante la pre-produzione del biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann.

Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al test per il Coronavirus. Ad annunciarlo su Instagram lo stesso attore. Ecco la traduzione del suo post:

“Ciao a tutti. Rita e io ci troviamo quaggiù in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati e con dolori al corpo. Rita ha brividi intermittenti. E anche una leggera febbre. Per fare la giusta, cosa di cui il mondo ha bisogno in questo momento, abbiamo fatto il test per il Coronavirus e siamo stati trovati positivi. Bene, che fare adesso? Gli ufficiali medici hanno protocolli che devono essere seguiti. Noi Hanks saremo esaminati, osservati e isolati per il periodo richiesto a salvaguardare la salute pubblica. Non c’è altro da fare che avere un approccio alla giornata, no? Terremo il mondo aggiornato e informato. Prendetevi cura di voi stessi. Tom Hanks.”

L’attore e sua moglie si sono recati in Australia per la pre-produzione del biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, in cui Hanks ha il ruolo del suo leggendario impresario Colonnello Tom Parker. La Warner Bros. sta già lavorando con le agenzie sanitarie australiane perché la produzione del film sia messa al sicuro, così come per quanto possibile tutti i membri del cast tecnico, artistico e produttivo.