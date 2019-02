Tom Hanks e Paul Greengrass collaboreranno nuovamente al progetto della Fox News of the World

Paul Greengrass tornerà a dirigere Tom Hanks in News of the World, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Paulette Jiles e pubblicato nel 2016. Il progetto sarà prodotto dalla 20th Century Fox.

Ambientato alla fine della Guerra Civile americana, News of the World ha come protagonista un uomo rimasto vedovo che gira per il Texas a portare notizie dal mondo alla popolazione locale. Il protagonista viene assunto per consegnare una giovane ragazza ai membri rimasti della sua famiglia: la povera è stata allevata da una tribù di nativi americani che le hanno però prima ucciso i genitori. Il viaggio di molte miglia per raggiungere l’obiettivo formerà un legame indissolubile tra i due. La sceneggiatura è stata affidata a Luke Davies, già candidato all’Oscar per l’adattamento di Lion.

Hanks e Greengrass hanno già realizzato nel 2013 il notevolissimo Captain Phillips, per cui entrambi avrebbero meritato quella nomination all’Oscar che invece andò “soltanto” al film. Tra i prossimi progetti dell’attore c’è il biopic dedicato a Fred Rogers e intitolato A Beautiful Day in the Neighborhood, lo sci-fi BIOS e il remake americano di Un uomo chiamato Ove. Hanks è tornato anche a doppiare Woody nell’imminente Toy Story 4.