Tom Hanks dona il plasma ai malati di Covid-19 e posta una foto dall'ospedale

L'attore, che si era infettato nel mese di marzo in Australia insieme alla moglie Rita Wilson, sta aiutando con anticorpi neutralizzanti chi ancora sta combattendo contro il Coronavirus.

Come Matthew McConaughey, Tom Hanks è l'eroe dei tempi della pandemia di Covid-19, anzi forse lui è il più eroe di tutti, perché, insieme alla moglie Rita Wilson, ha contratto il virus, lo ha sconfitto e, tempo fa, fra le altre cose, ha risposto alla letterina di un bambino di nome Corona che non ne poteva più di essere preso in giro dai compagni. Adesso l'attore è addirittura in prima linea, impegnato a donare il proprio plasma ai malati.

Soprattutto negli Stati Uniti, la terapia al plasma è diffusa già da qualche tempo e a donare la componente del sangue che contiene proteine, nutrienti, prodotti del metabolismo, ormoni ed elettroliti inorganici - e nel nostro caso anticorpi neutralizzanti - sono persone infettate dal Coronavirus e guarite, e perciò immuni, non a caso di parla di plasma iperimmune. Hanks è al suo secondo giro, avendo cominciato alla fine di aprile, e ha postato sulla sua pagina Instagram uno scatto con 2 sacche del suo provvidenziale plasma.

Stando alla didascalia della foto, le sacche dovrebbero essere 3, ma non è un dato poi così interessante. Ci interesserebbe invece, parlando di cinema, capire quando riprenderà la lavorazione del film sul cui set Tom e signora si sono ammalati: il biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley nel quale l'attore interpreta Tom Parker, il manager del cantante. E’ un interrogativo al quale non sappiamo dare risposta. L'uscita del film, nel frattempo, è stata spostata dal 1 ottobre al 5 novembre 2021.