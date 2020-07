Tom Hanks dice: “Vergogna!” a chi non indossa la mascherina

News Cinema

Durante una conferenza stampa virtuale del suo nuovo film Greyhound Tom Hanks se la prende con i suoi connazionali che ignorano i protocolli di sicurezza imposti dal Coronavirus.

Tom Hanks sa bene, e più di chiunque altro, che il Covid-19 non risparmia nessuno e comunque non fa sconti. Lo sa perché, insieme a Rita Wilson, è stato uno dei primi positivi "illustri" e perché per la sua signora le settimane di malattia non sono state affatto una passeggiata. Proprio per questa ragione, l'affettuoso e generalmente mite attore si è arrabbiato con quanti, negli Stati Uniti, se ne infischiano delle regole, non rispettando per esempio la distanza di sicurezza e non indossando la mascherina. A costoro il protagonista di Forrest Gump e Sully ha indirizzato tre parole chiare, forti ed efficaci: shame on you (vergogna!).

E’ successo durante una conferenza stampa virtuale di Greyhound, che debutterà in streaming su Apple Plus TV il prossimo 10 luglio. "Ci sono davvero solo tre cose che possiamo fare per arrivare a domani" - ha detto Hanks - "indossare la mascherina, mantenere la distanza e lavarci le mani (…) Sono cose molto semplici, facili, e a chi non riesce a metterle in pratica dico: vergogna! (…) Forza, fate la vostra parte, è una cosa davvero basica. Se state guidando un'automobile, non andate troppo veloci, usate la freccia ed evitate di andare addosso ai pedoni. Mio Dio, è una questione di buonsenso!".

Poi Tom ha aggiornato i "presenti" sulle sue condizioni di salute e su quelle di sua moglie, raccontando che i primi 10 giorni di Covid-19 sono stati tosti, anche se non durissimi, e che la paura di un peggioramento o di prendere la polmonite e finire in terapia intensiva era grande. Da quel giorno la coppia ha rispettato tutte le regole, evitando quanto più possibile contatti con altri individui.

La preoccupazione e l'indignazione di Tom Hanks sono più che lecite, visto che attualmente la situazione negli States è catastrofica, con un numero ancora altissimo di decessi e contagi. Vittima del Coronavirus è stato lo stesso Greyhound, che avrebbe dovuto debuttare nelle sale il 10 giugno.