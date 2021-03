Tom Ellis: Lucifer diventa oggetto del desiderio nella commedia romantica Players

News Cinema

C'è la rom com di Netflix Players nel futuro di Tom Ellis, il nostro amato Lucifer, che è entrato nel cast assieme a Gina Rodriguez e Damon Wayans Jr.

L'amatissimo Tom Ellis, protagonista della serie cult Lucifer, diventerà l'oggetto del desiderio di Gina Rodriguez nella commedia romantica Netflix Players. Trish Sie dirigerà il film, scritto da Whit Anderson (autore per serie tv come Ozark e Daredevil), nel cui cast c'è anche il figlio d'arte Damon Wayans Jr.

La storia è incentrata su un gruppo di "giocatori" particolare, con al centro una giornalista sportiva di Chicago (Rodriguez), che da anni, con il suo miglior amico Adam (Wayans Jr.) e la loro troupe televisiva, si diverte a rimorchiare senza impegno, ma quando inaspettatamente si innamora di uno dei suoi obiettivi (Ellis), i giocatori devono capire la differenza tra l'andare a segno e vincere la partita amorosa, ovvero tra il divertirsi senza coinvolgimenti e la conquista di quello a cui si tiene davvero.

Gina Rodriguez sarà anche produttrice esecutiva di quella che rappresenta una delle poche incursioni di Tom Ellis nel lungometraggio. L'attore gallese infatti, prima del grande successo di Lucifer, è apparso in moltissime serie tv inglesi fin dai primi anni 2000. Nel 2019 lo abbiamo visto in un ruolo in Non è romantico?, e farà piacere a tutte le sue numerose fan ritrovarlo in un ruolo come quello che interpreterà in Players.