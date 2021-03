Tom & Jerry: prima del film, ballarono con Gene Jelly e nuotarono con Esther Williams

News Cinema

Nel nuovo Tom & Jerry, disponibile in esclusiva digitale sulle principali piattaforme italiane, i due personaggi interagiscono con attori in carne e ossa, ma nella loro carriera ci sono stati due esempi molto illustri di quest'interazione...

Tom & Jerry, il nuovo film con i personaggi animati creati 80 anni or sono da Hanna & Barbera, vede i due interagire con attori in carne e ossa in una storia ambientata a New York: vi stupirà se non siete degli storici del cinema, ma non è la prima esperienza di questo tipo nella carriera del gatto e del topo più famosi dello schermo. Nell'ultimo film Tom aiuta la responsabile degli eventi di un grande albergo (Chloe Grace Moretz) a liberarsi di Jerry, che ha eletto l'hotel di lusso a sua dimora, proprio alla vigilia di un matrimonio che porterebbe prestigio e clienti...

Tom & Jerry è disponibile in Italia in esclusiva digitale, per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, nonché su Sky Primafila e Infinity in noleggio premium. Se volete assaggiare il film, che prevede anche un cammeo vocale di Luca Laurenti e un cammeo dal vero di Paolo Bonolis (vedere per credere!), potete guardare gratis i guardare gratis i primi dieci minuti di Tom & Jerry su YouTube.

Jerry ballò con Gene Kelly in Due marinai e una ragazza

Due marinai e una ragazza (Canta che ti passa) è un musical del 1945 di George Sidney, interpretato da Gene Kelly e Frank Sinatra, i due marinai in licenza. A un certo punto nel film Joe, il personaggio di Kelly, intrattiene dei bambini in una scuola, raccontando come avrebbe ottenuto la sua medaglia al valore: ha portato gioia con il canto e il ballo a un re solitario, in un reame di fiaba popolato da animali. Il re in questione (nei primi secondi della sequenza servito da Tom in improbabili vesti di maggiordomo) è proprio Jerry, eccezionalmente dotato di parola e doppiato in modo questionabile da Sara Berner. Joe alias Gene travolge il cupo Jerry in una danza scatenata, facendogli aprire gli occhi sulla felicità, in modo perfettamente coerente con l'intera gioviale filmografia di Gene Kelly. Curiosamente, pare che la MGM avesse chiesto a Walt Disney di usare Topolino: d'altronde alla Disney il perfezionamento della truka, la macchina per titoli e fotomontaggi, aveva nello stesso anno reso possibile le meraviglie dei Tre Caballeros. Disney però rifiutò, preferendo che il suo studio lavorasse su produzioni proprie, così la MGM trovò i personaggi animati ideali in casa propria, appunto Tom & Jerry, a quel punto già più volte premio Oscar.





Tom e Jerry nuotarono spensierati con Esther Williams

Star dei musical in cui si esibiva in nuotate armoniche, Esther Williams interpretò nel 1953 Nebbia sulla Manica di Charles Walters, storia di una ragazza che tenta l'attraversamento del Canale della Manica, mentre è divisa tra i tentativi di seduzione di due uomini affascinanti. Nel climax del film, sogna di trovarsi sott'acqua a danzare tra echi dei personaggi della sua vita, ma nel sottomarino mondo animato ci sono anche loro, Tom & Jerry, molto a loro agio nell'imitare le sue movenze. Qui in basso la sequenza di cui parliamo.





Tom & Jerry, la forza della tecnica mista nel nuovo film